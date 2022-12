Livre, leve e nua: Como Britney Spears ainda consegue surpreender

Encerrando no final do ano passado treze longos anos de tutela imposta pela Justiça por questões de saúde mental, que deu ao pai, Jamie, total controle sobre sua vida, a cantora Britney Spears, 40 anos, atravessou este 2022 empenhada em recuperar o tempo perdido. De preferência, sem roupa. O casamento com Sam Asghari, em junho, rendeu uma lua de mel super à vontade no México, mas Britney não precisa viajar para se despir — vira e mexe tira fotos no próprio banheiro do jeito que veio ao mundo. O furor libertário se desenrola junto com relatos pungentes dos tempos de tutelagem. “Todo dia falavam que eu estava gorda. Ficava desmoralizada. Eles faziam com que eu me sentisse um nada”, declarou em agosto em um vídeo de 22 minutos no YouTube que foi apagado em seguida. Desabafo feito, lá se foi ela postar mais nudes.

Publicado em VEJA de 28 de dezembro de 2022, edição nº 2821