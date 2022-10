Letícia Colin, vilã em ‘Todas as Flores’, revela seu lado sombrio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No arrasa-quarteirão Avenida Brasil, de 2012, o escritor João Emanuel Carneiro apresentou ao mundo Carminha, a mãe de todas as vilãs, vivida por Adriana Esteves. Sua nova novela, Todas as Flores, exibida no Globoplay, também tem sua vilã: Vanessa, interpretada por Letícia Colin, 32 anos, em seu primeiro papel de malvada. Letícia garante que não se abala com as maldades da personagem, convicta de que todo mundo tem um lado sombrio. O dela: “Muitas vezes desejo apenas o meu prazer. Fantasio que o meu desejo seja atendido independentemente do outro”, confessa. E diagnostica: “Isso é muito associado ao egoísmo”.

Publicado em VEJA de 26 de outubro de 2022, edição nº 2812