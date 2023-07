Leonardo faz 60 anos em meio a provocação de filhos por causa de política

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor sertanejo Leonardo completou 60 anos nesta terça-feira, 25. Ele comemorou a data com um festão na fazenda Talismã, propriedade do cantor em Goiânia, e reuniu os seis filhos – Zé Felipe, João Guilherme, Pedro Leonardo, Jéssica Beatriz, Matheus Vargas e Monyque Isabella. Em meio a festa, que teve show particular de Amado Batista, os irmãos Zé Felipe, 25, e João Guilherme, 21, fizeram brincadeiras com provocação política.

Em vídeo que circula pelas redes sociais, o caçula aparece fazendo um “L” (símbolo de Lula) para o irmão, que responde fazendo o sinal de dois com as mãos (o número de Bolsonaro). Vale lembrar que no período das eleições de 2022, João Guilherme entrou em conflito com os familiares por causa de seu apoio ao presidente Lula (PT).

Na época, João desabafou no Twitter: “Estou triste. Sei bem a influência do meu pai. Ele é gigante e querido por tantos, mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os escândalos envolvendo o atual mandato, ver alguém tão importante para mim declarar apoio dessa forma me enoja”.

João Guilherme fazendo o L e o 13 pro Zé Felipe kkkkkkkkkkk reizinho demais pic.twitter.com/3kw2p6ERmI — Matheus (@odontinho) July 26, 2023

