Lady Gaga revela ter feito shows com covid-19

Lady Gaga revelou que realizou alguns shows da The Chromatica Ball, sua mais recente turnê mundial, com diagnóstico positivo para covid-19. Em uma sessão para divulgar o documentário sobre a turnê, realizada em 2022, a artista contou que, com agenda apertada de shows entre a Europa, América do Norte e Ásia, optou por não cancelar as datas, mesmo saindo de um período delicado de isolamento social, onde ela ficou afastada dos palcos. “Fiz cinco shows com covid-19. Expliquei para minha equipe e disse que não queria ninguém desconfortável, que ninguém precisava trabalhar naqueles dias, mas eu iria fazer as apresentações porque não gostaria de decepcionar meus fãs. Vi isso de uma maneira que os fãs também estavam se colocando em perigo todas às vezes que iam ao meu show”. A produção estreia no Max no sábado, 25.