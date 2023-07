Kevin Spacey fala pela primeira vez sobre acusações de abuso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kevin Spacey, 63, falou em depoimento em Londres, na Inglaterra, nesta quinta-feira, 13. Ele é réu por 12 agressões sexuais contra quatro homens, cometidas entre 2001 e 2013. Durante a declaração, o artista afirmou ter ficado “arrasado” quando soube das acusações e se disse inocente. Spacey também descreveu seu relacionamento com uma das vítimas como “engraçado, charmoso e paquerador”. “Tornou-se um pouco sexual, mas nunca fizemos sexo, porque ele deixou claro que não queria ir mais longe”, disse ele, segundo a BBC. Questionado se ele era um paquerador, Spacey respondeu: “Sim, eu sou um grande paquerador”.

As supostas vítimas do ator descreveram os encontros como perturbadores. Um deles chegou a classificar Spacey como um “vil predador sexual”. Ele contou um episódio em que dormiu no apartamento do ator em Londres e, ao acordar, teria se deparado com Kevin fazendo sexo oral nele. O ator negou que a relação não tenha sido consensual. “Não aconteceu de uma forma violenta, agressiva e dolorosa. Foi gentil e comovente e, na minha opinião, romântica. Gostei muito dele. Nos divertimos muito juntos. Rimos muito”, declarou.

O rapaz também testemunhou que Kevin agarrou sua virilha enquanto ele estava dirigindo e que o ato quase causou um acidente. Spacey negou novamente as acusações. “Isso nunca aconteceu. Eu não estava em uma missão suicida em nenhum desses anos, jamais falaria esse tipo de coisa pra ninguém na minha vida”, declarou. Os denunciantes, no entanto, relatam um tom “intimidador” por parte do artista. Um deles contou que os avanços eram abruptos, “como uma cobra que dá o bote”.

Siga