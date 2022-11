Kevin Conroy, dublador icônico do Batman, morre aos 66 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kevin Conroy, mais conhecido por dublar Batman na Warner Bros, morreu após uma curta batalha contra o câncer, com 66 anos. Ele trabalhou como a voz do personagem em Batman: The Animated Series, que foi ao ar de 1992 a 1995 na TV, nos Estados Unidos. Conroy continuou como a voz do personagem em vários outros projetos da DC, incluindo as franquias de videogames Batman: Arkham e Injustice.

A voz grave e grave do Batman de Conroy foi amplamente aclamada pelos críticos e fãs de quadrinhos. Mark Hamill, que foi a voz do Coringa na série Batman, disse em comunicado: “Ele era uma das minhas pessoas favoritas no planeta, e eu o amava como um irmão. Ele realmente se importava com as pessoas ao seu redor – sua decência brilhava em tudo o que fazia. Toda vez que eu o via ou falava com ele, meu espírito se elevava.”

O Kevin Conroy não era só a voz do Batman. Ele representa uma era do Batman. Entendia completamente o personagem e amava o personagem. Ele é o Batman definitivo. Ele é, e não foi. Ele é O Batman. E vai continuar sendo. Jamais esqueçam desse nome. Kevin Conroy, obrigado. pic.twitter.com/7nYJkaZJLH — Gabriel Batcaverna (@gabrielbatcave) November 11, 2022

Obrigado por tudo, Kevin Conroy 😢 Você viverá em nossos corações para sempre, nosso eterno Batman. pic.twitter.com/F8Empb0BVF — DCVERSO (@DCverso1) November 11, 2022