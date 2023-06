Kate e William se destacam no casamento do príncipe herdeiro da Jordânia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O príncipe e a princesa de Gales estavam em Amã, na Jordânia, para o casamento do príncipe herdeiro Hussein, nesta quinta-feira, 1. O futuro monarca se casou com Rajwa Alseif em uma cerimônia islâmica no Palácio Zahran, seguida por uma recepção no Palácio Al Husseiniya com mais de 1.700 convidados. Kate Middleton usava um vestido rosa em tom pastel com mangas compridas da grife Elie Saab. Além de brincos grandes e cabelos soltos. Já William vestiu um terno azul marinho. O casal foi recebido pelos pais do noivo, o rei Abdullah II e a rainha Rania. Além deles, estavam presentes casais da realeza de todo o mundo. Como príncipe herdeiro Frederik e a princesa Mary da Dinamarca, a princesa Victoria e o príncipe Daniel da Suécia, entre outros.