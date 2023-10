Justin Timberlake cancela shows após revelação de Britney Spears

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após críticas que vem recebendo desde que Britney Spears lançou sua autobiografia, Justin Timberlake está cancelando shows de sua agenda. De acordo com fontes do site TMZ, Justin teria cancelado apresentações em 2024, que faziam parte da divulgação do seu próximo single. Os lançamentos do single e do álbum, no entanto, estariam mantidos. No livro, Britney revela que foi induzida a fazer um aborto durante o relacionamento com cantor. “Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um filho em nossas vidas, que éramos muito jovens”, escreveu Britney.