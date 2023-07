A briga de ex-namorados famosos para não serem citados em livro de Britney

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Britney Spears lança o livro The Woman In Me, em 24 de outubro, mas já faz barulho bem antes da obra chegar às prateleiras. A cantora relata momentos de sua vida turbulenta, o que inclui seus relacionamentos amorosos, além da tutela que deu a seu pai controle sobre sua vida e finanças por 13 anos. Porém, dois de seus ex-namorados estarão fora da obra. O cantor Justin Timberlake, que namorou Britney de 1999 a 2002, e o ator Colin Farrell, que teve um relacionamento com a estrela no início dos anos 2000. O motivo? Eles não querem as intimidades reveladas. Ambos causaram um atraso de quatro meses na publicação das histórias, segundo o portal The Sun.

Os advogados, que representam a dupla, ameaçaram processar Britney caso ela não removesse detalhes íntimos da vida de seus clientes. “Os advogados exigiram ver seu livro com antecedência e foram inflexíveis para que algumas das revelações fossem removidas. Ainda existem muitas histórias chocantes, mas Justin e Colin estavam conscientes do que poderia ser dito sobre elas”, disse uma fonte para a publicação. Xii…

