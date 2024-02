Justin Timberlake anuncia nova música, em meio a polêmicas com Britney

Justin Timberlake anunciou nesta terça-feira, 20, uma segunda música de seu próximo álbum, Everything I Thought It Was, que será lançada na sexta-feira, 23. Intitulada Drown, ele revelou nova faixa ao publicar um vídeo no Instagram com trecho da música. “Está prestes a nos quebrar / Você me mostrou exatamente quem você é / E eu deveria ter acreditado / Você me deixou sozinho no escuro / Com todos os seus demônios / Fui pego pela maré / De todas as lágrimas que você chorou / Sim, você sabe que meu coração estava cego / Afundando desde o início / Nunca deveria ter seguido você até aqui / Agora estou no fundo do poço / E você me deixou afogar / Você nem tentou me salvar”, cantou ao piano.

Timberlake compartilhou, em uma entrevista em janeiro, que buscou inspiração em seu passado pessoal para o sexto álbum. Recentemente, ele reviveu o passado conturbado com a ex-namorada Britney Spears. A cantora, em sua autobiografia, revelou nuances do relacionamento dos dois, como o aborto no final de 2000, após uma gravidez “surpresa” com o cantor. Em outro livro de memórias, agora da modelo Zoe Gregory, ela afirma que Timberlake traiu a atriz Cameron Diaz quando ainda eram um casal entre 2004 e 2007. No recém-lançado From Britain to Bunny, a modelo deu detalhes sobre o affair com o cantor, que aconteceu em uma das piscinas da Mansão Playboy quando ele estava no início do relacionamento com Diaz. “Ele não quis parecer medroso. Nós dois entramos em uma caverna artificial e tiramos a roupa, ele ficou de cueca. Acabamos nos pegando”.