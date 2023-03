Justin Bieber ouve xingamentos a sua mulher em show

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Justin Bieber passou por uma situação desconfortável durante uma participação surpresa em seu show. Ele foi surpreendido com fãs xingando sua mulher, a modelo Hailey Baldwin Bieber. Os ataques à companheira do artista ocorreram durante a apresentação do amigo Don Toliver no Rolling Loud Festival, no domingo, 5. Pessoas presentes no espetáculo relataram ao jornal britânico Daily Mail que durante toda a participação de Bieber foram ouvidos gritos de “vá se f***r Hailey Bieber”. O momento também foi registrado por vídeo que viralizou nas redes sociais. Os ataques ocorreram em meio a uma nova “treta” envolvendo o músico, a modelo e fãs de sua ex-namorada Selena Gomez.