As consequências da briga entre Selena Gomez, Hailey Bieber e Kylie

Os nomes de Selena Gomez, 30, Hailey Bieber, 25, e Kylie Jenner, 25, se tornaram muito comentados nos últimos dias. As três se envolveram em uma treta que envolve indiretas e número de seguidores no Instagram. Tudo começou quando Selena Gomez se tornou a mulher com mais seguidores no Instagram, superando Kylie Jenner, uma das melhores amigas de Hailey. Em seguida, Kylie e Hailey supostamente mandaram indiretas para Selena. A atriz publicou que tinha exagerado ao fazer a sobrancelha. Pouco tempo depois, Kylie fez praticamente a mesma publicação. Ela e Hailey ainda mostraram um print de uma chamada de vídeo que fizeram, onde só mostram as sobrancelhas. Depois disso, mais indiretas, envolvendo até uma possível traição na época que Justin Bieber ainda namorava Selena.

O resultado é que Hailey e Kylie estão perdendo seguidores. Segundo a ferramenta SocialBlade, a influenciadora já perdeu mais de 650 mil seguidores desde quarta-feira, 22. E a amiga já perdeu mais de 460 mil seguidores. Selena, por outro lado, tem ganhado. Desde o último dia 22, a cantora já ganhou cerca de 7 milhões de seguidores.