Justiça decreta divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Correa

Agora é oficial. Saiu nesta quinta-feira, 23, o divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Correa pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. Apresentadora veio a público em novembro acusar o empresário de agressão física. O caso teve grande repercussão nacional. Apesar do registro do divórcio, ainda não houve divisão dos bons do ex-casal. Eles se casaram em 1998, sob regime da comunhão parcial de bens. Mantiveram vida em comum por mais de vinte e cinco anos, formando vasto patrimônio, composto por sete empresas, oito imóveis e dois veículos.

