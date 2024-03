Juan Paiva, terno galã de ‘Renascer’: apesar da fama, vida na favela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após se destacar nos cinemas com o filme Nosso sonho, no qual interpretou o cantor Buchecha, que fazia dupla com o amigo Claudinho, Juan Paiva, 25 anos, protagoniza o remake de Renascer, da TV Globo, e a série Justiça 2, que tem estreia prevista para 11 de abril, no Globoplay. Na novela, João Pedro é o filho caçula do fazendeiro José Inocêncio (Marcos Palmeira), que o rejeita desde bebê pelo fato de a mãe, Maria Santa (Duda Santos), ter morrido no parto. Ao mesmo tempo, dos quatro herdeiros, é o mais parecido com o pai e o único que ficou na fazenda. Já em Justiça 2, vive o motoboy Balthazar, que foi preso injustamente e, ao sair sete anos depois, está disposto a reconstruir a vida.

O ator, que no Instagram tem mais de 700 mil seguidores, vê a fama crescer e o interesse pelo seu trabalho aumentar na medida que se destaca nessas frentes. Aos 16 anos, Juan se tornou pai de Analice, hoje com 9, do relacionamento com a companheira, Luana Souza, que conheceu no colégio.

Criado na favela do Vidigal, na zona sul do Rio, onde ainda mora, o ator carioca teve a oportunidade de encontrar o caminho da arte no grupo Nós do Morro. A estreia no cinema foi em 5x Favela – Agora por nós Mesmos, de 2010. Além disso, também fez parte da peça Os Dois Cavalheiros de Verona, em 2012. Na TV, o pontapé inicial foi na novela Totalmente Demais, da TV Globo, onde interpretou o paraplégico Wesley Castro. Também fez Malhação: Viva a Diferença, em 2017, As Five, do Globoplay, em 2020 e ganhou destaque ao viver Ravi em Um Lugar ao Sol, em 2021.

“A profissão me traz segurança financeira e de autoestima, além de poder ver minha família bem, podendo se alimentar bem, enquanto vou conquistando as coisas. Como a casa que eu conquistei, graças a Deus, para dar um conforto para eles. Não é nada exuberante, nada demais, mas a gente já saiu de um lugar que era escasso. Saímos de um lugar que era delicado para viver, e agora poder chegar em casa e ter um espaço para fazer um churrasquinho com minha família, ter um chuveirinho para tomar um banho na varanda, isso é interessante”, diz o ator, com toda a humildade que transmite em papéis que cativam pelo olhar que imprime em cena.