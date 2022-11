Jovem Pan tem canais do Youtube desmonetizados; saiba motivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os canais da Jovem Pan receberam punição na quarta-feira, 23, da plataforma Youtube, local em que são verdadeiros fenômenos. Com altos números de audiência e engajamento, os perfis tiveram a monetização desativada pela plataforma do Google, por desrespeitarem as diretrizes de conteúdo da bigtech. A VEJA, o Youtube explicou que o canal da Jovem Pan ‘Os Pingos nos Is’ violou repetidamente as políticas de combate à desinformação, principalmente sobre o pleito entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mediante essa constatação, todos os canais os quais integram a rede Jovem Pan no Youtube foram desmonetizados. A emissora ainda não se pronunciou sobre a decisão da plataforma.