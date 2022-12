Jovem Pan manipula imagens sobre posse do Lula e irrita audiência

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Jovem Pan, durante o Morning Show desta segunda-feira, 12, estava com uma repórter ao vivo na porta do evento da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília. A edição do programa dividiu a tela da repórter com uma imagem de manifestantes vestindo verde e amarelo com a tarja: “Manifestantes de todo o Brasil chegam à Brasília para diplomação do Lula”. Porém, internautas acusaram esse trecho como manipulado, já que as pessoas que foram filmadas não estavam apoiando Lula – nem as imagens não foram feitas hoje, e sim no domingo, 11, em meio a uma manifestação bolsonarista. Emílio Surita, no Pânico, comentou o episódio e tentou consertar o erro da emissora. Mas o estrago já estava feito.

Nunca mais assisto jovem pan PQP 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/8H2mjdnlWU — Gabriel 🇧🇷💛 (@gabisp22) December 12, 2022