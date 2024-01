José Roberto Burnier se pronuncia após cirurgia às pressas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 63 anos, José Roberto Burnier, de 63 anos, fez sua primeira aparição nas redes sociais após sofrer um infarto e ser submetido às pressas a uma cirurgia no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Na imagem, o jornalista da Globo está em uma cama de hospital fazendo o número três com uma das mãos.”Ganhei minha 3ª vida, graças a Deus! Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Ótimo 2024 pra todos”, escreveu Burnier na legenda da publicação. Nos comentários do post, ele recebeu mensagens de carinho de colegas de trabalho. “Fique bem logo! Estamos todos rezando para você se recuperar rapidinho”, disse a jornalista Cinthia Toledo. “Bom demais saber que você está bem! Saúde”, escreveu a jornalista Giuliana Morrone. “Ótima recuperação, amigo! Vida longa ao mestre! Abração”, declarou Alan Severiano. “Melhoras para você, Bubu! Volte com tudo”, disse a jornalista Jacqueline Brazil.