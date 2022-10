Jornalista da TV Globo relata assédio sexual

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A jornalista Bárbara Coelho, 34 anos, do Esporte Espetacular, da TV Globo, denunciou pelo Twitter nesta terça-feira, 18, assédio sexual que sofreu na internet recentemente. Ela explicou que um homem postou um vídeo se masturbando e lhe marcou na publicação. “Eu mandei mensagem pra ele dizendo que o processaria. Ele disse que mulheres são estupradas e nada é feito. Por que algo aconteceria com ele se masturbando em casa com um vídeo meu?”, disse.

Bárbara publicou o perfil do Twitter do homem e pediu apoio dos seguidores para denunciar o caso. “Ele não me mandou no direct. Ele postou no Twitter mesmo. Me marcando. Definitivamente não tenho estômago pra repostar o vídeo. Mas gostaria do apoio de vocês pra denunciar. Obrigada pelo carinho de todo mundo. Estou tomando as providências legais. Recebi relatos de muitas mulheres hoje. Só tem uma maneira da gente virar esse jogo: denunciando. Não foi a primeira vez que passei por isso, e sei que não vai ser a última. Apenas decidi não me calar mais”, concluiu.