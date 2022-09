Jornal da Igreja Universal chama Lula de ‘ex-presidiário’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O site da Igreja Universal vem fazendo críticas ao ex-presidente Lula (PT). Um editorial também publicado no jornal semanal da entidade, distribuído gratuitamente a fiéis pelo país, reproduz trechos de uma entrevista dada pelo candidato petista há cerca de quinze dias à rádio Super, de Minas Gerais. Na ocasião, Lula foi questionado sobre a baixa intenção de voto entre evangélicos.

“O ódio do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva contra os cristãos é notório. O ex-presidiário não consegue conter a mágoa que sente das igrejas cristãs, por não conseguir o apoio delas para o seu projeto de retorno ao poder. No mais recente discurso para seus minguados adoradores em São Paulo, ele defendeu o Estado laico, ou seja, com a igreja fora das decisões políticas do Estado”, diz o texto da igreja fundada por Edir Macedo, atualmente apoiador de Jair Bolsonaro (PL)

Mais direto quanto a Lula, há um trecho em que menciona sua prisão. “Lula passou uma temporada na cadeia, porém finge que não aprendeu o que é facção criminosa, mas vamos refrescar a memória do ex-presidiário e de quem já não lembra mais de um emblemático caso de atuação de uma facção criminosa”, diz o texto, em referência ao mensalão, ainda no primeiro mandato de seu governo, e à Operação Lava-Jato, que resultou na prisão do petista, em condenações posteriormente anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).