Jogadora beijada à força na Copa do Mundo fala pela primeira vez

Durante a celebração da vitória espanhola na Copa do Mundo de Futebol Feminino, a jogadora da Espanha Jenni Hermoso foi beijada à força pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales. O vídeo da cena repercutiu no mundo, mas a atleta se pronunciou, pela primeira vez sobre o caso, somente nesta quarta-feira, 23. Através de um sindicato, Hermoso disse que condena o ato e vai exigir “medidas exemplares”. “Meu sindicato Futpro, em coordenação com minha agência TMJ, está se encarregando de defender meus interesses e de serem meus interlocutores neste assunto”, declarou.

Em um primeiro momento, logo após a partida, no vestuário, ela reclamou da atitude de Luis durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais. “Eu não gostei, viu?”, disse, ao ser questionada por colegas sobre o beijo. Mais tarde, no entanto, a Federação Espanhola de Futebol divulgou uma nova declaração, na qual a jogadora disse que o gesto foi “um ato de carinho entre amigos”. Porém, Jenni não postou a declaração em suas redes e nem tinha voltado a se pronunciar sobre o caso. Também nesta quarta-feira, a Liga Profissional Feminina de Futebol da Espanha exigiu a demissão de Luis Rubiales por conta do beijo forçado.

