Jogador de futebol é afastado por fala machista

Um jogador do Toulouse, da França, foi afastado do clube por uma fala considerada machista durante as comemorações do time pelo título da Copa da França, no dia 29 de abril. Zakaria Aboukhlal, junto com outros jogadores, falavam muito durante discurso da vice-prefeita Laurence Arribagé, na Câmara Municipal local, onde ocorria um evento em comemoração à vitória, quando foi pedido fizessem silêncio. Aboukhlal, que é marroquino, teria respondido na ocasião: “No meu país, as mulheres não falam assim com os homens”. Após receber as denúncias, o clube optou por afastar o jogador dos treinos com o time até que uma investigação seja feita.

O jogador esteve envolvido em outro caso polêmico recentemente. No domingo, 14, ele e outros jogadores, tanto do Toulouse como do adversário da partida, o Nantes, se recusaram a entrar em campo vestindo camisas nas cores do arco-íris, símbolo da bandeira LGBTQIA+, parte de uma campanha da Ligue 1 contra a homofobia.

