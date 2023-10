João Emanuel Carneiro comprova erro da Globo com ‘Todas as Flores’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 30 out 2023, 19h05 - Publicado em 31 out 2023, 07h01

Primeiramente anunciada como nova novela das 21h, Todas as Flores foi logo rebaixada para o Globoplay. Alegou-se que era uma trama pesada para o horário. A emissora tratou de desdizer a colocação, para valorizar que o streaming seria uma ótima plataforma de lançamento da aguardada novela de João Emanuel Carneiro. Nem os telespectadores nem o autor compraram esta ideia. João, aliás, precisou mexer muito na sinopse original, dizimando alguns núcleos e cortando personagens. Agora, com a exibição da trama logo após Terra e Paixão, comprova-se o que os assinantes do streaming já sabiam: Todas as Flores é um novelão, que merecia ter sido mais bem “tratada” quando foi lançada.

Das 22h00 às 22h44, Todas as Flores marcou 21,8 pontos de média e 28,7 pontos de pico, contra 4,8 pontos da Record, 4,7 do SBT, 2,3 da Band e 1,2 da RedeTV!. Na última semana, a novela de João Emanuel alcançou índices próximos do seu recorde desde a estreia e superou Elas por Elas e Fuzuê, que mais cedo têm marcado tímidos 17 pontos de média.