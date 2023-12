João Doria comenta sobre sua saída do PSDB e se voltaria à política

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

João Doria comentou sobre um vídeo que viralizou durante o segundo turno das eleições de 2018, em que , supostamente, participaria de uma orgia, deitado em uma cama, com ao menos cinco mulheres. O ex-governador de São Paulo afirmou que se tratava de uma montagem, comprovada na época, e que foi uma maldade praticada por outro candidato, o qual ele sabe quem é, mas preferiu não revelar. O ex-político também falou sobre sua saída do PSDB, quando venceu as prévias do partido para concorrer a presidência, nas eleições de 2022, mas que teve a candidatura apoiada foi Simone Tebet (MDB). Ele interpreta o momento como um golpe, mas afirma que deixou tudo no passado. Além disso, Doria revela que não tem intenção de voltar para a política e agora pratica meditação e ioga. “As coisas que não tenho boa memória, eu apaguei da minha mente e coração. Deletei. pra não ficar com nenhum mau sentimento dentro de mim. Faço meditação, reflexão. Os que me fizeram mal, me traíram, deletei todos, perdoei todos, deixei tudo no passado”, disse no podcast de Antonio Tabet, nesta quarta-feira, 13.