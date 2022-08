Jesuíta Barbosa é alvo de homofobia por humorista bolsonarista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após ser flagrado aos beijos com o namorado em uma praia do Rio de Janeiro, Jesuíta Barbosa precisou lidar com comentários homofóbicos de um humorista nas redes sociais. Pedro Manso disse que é “o final dos tempos” ao ver uma foto do artista, que está no ar em Pantanal, beijando outro homem. “O final dos tempos está chegando, antigamente a gente correria atrás da mulherada e era difícil. Hoje em dia os caras têm a mulher que eles querem, mas preferem eles serem as mulheres. Papel inverso. Eu não troco uma mulher por nada. Se Deus fez coisa melhor do que a mulher, tá guardado”.

Uma queixa-crime foi feita pelo suplente de deputado federal Agripino Magalhães Júnior (MDB), nesta segunda-feira, 22, ao Ministério Público. “Acabou o tempo que pessoas poderão ofender os LGBTI+ como querem, chamando isso de ‘liberdade de expressão’”, defendeu Magalhães Júnior no Instagram.

O humorista, que tenta seguir os passos do colega Tiririca e se tornar deputado federal, assim se justificou após repercussão de sua fala infeliz: “Eu amo os gays, assim como tenho dois sobrinhos gays, e tenho maior carinho e amor por eles, tenho grandes amigos gays… Isso é ser homofóbico?”. Pedro só esqueceu que ter amigo ou parente gay não o isenta ou tira qualquer peso das aberrações que fale, mesmo em tom de piada. Só para constar: Pedro é apoiador de Bolsonaro, inclusive é do mesmo partido, o PL, com quem tem vídeos de apoio nas redes sociais.

