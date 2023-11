Jessé Souza: ‘A desconstrução moral do bolsonarismo só está começando’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos sociólogos mais festejados da esquerda no país, Jessé Souza relança o livro A construção social da subcidadania, original de 2003, agora com mais profundidade à teoria social que o consagrou entre os pensadores brasileiros contemporâneos de maior destaque. Seu sucesso, aliás, é proporcional a sua forma bélica de tratar os pares. Em recentes publicações, deixou claro que não compactua com o pensamento de cânones como Sergio Buarque de Holanda, Raymundo Faoro e Roberto DaMatta. Isso porque, a seu ver, o problema da desigualdade do país deve ser entendido, como ponto de partida, pelos séculos de escravidão. A seguir, a conversa da coluna com Jessé.

SUBCIDADANIA 20 ANOS DEPOIS. “A questão principal no livro é: o que faz com que algumas pessoas sejam admiradas, respeitadas e outras humilhadas e desprezadas? Esse é o ponto. No fundo, o estímulo do comportamento humano é moral, não econômico. O contrário, não faria sentido alguém que tem um bilhão de dólares, com suas necessidades e da sua família satisfeitas por 500 anos, procurar o segundo bilhão. Não há relação com necessidades reais. No fundo, a pessoa busca o reconhecimento social que o dinheiro traz. O motor é moral. Esse habitus montado na família e depois na escola é a classe social. É isso que vai definir a família que você nasce, a escola que você frequenta, vai definir a renda no mercado de trabalho. Veja como é idiota a ideia da classe como sendo só renda, ela esconde a noção da desigualdade e da injustiça social”.

OS INVISIBILIZADOS. “Temos quatro classes sociais. Uma ínfima elite, que não é mais que 200 mil pessoas e que detém toda a produtividade relevante. A classe média, que se imagina elite, mas não é, porque não é definida pelo capital econômico, mas pelo capital cultural (acesso ao conhecimento legítimo de boas universidades, cursos de pós, línguas estrangeiras etc). Abaixo dessa classe média, uma classe trabalhadora precária e abaixo, quase 40%, os excluídos e marginalizados. Essas pessoas já nascem em família desestruturada, com mãe solo, abuso sexual naturalizado… Quer dizer, a pobreza econômica não é só econômica, é moral, afetiva, sentimental e cognitiva”.

ELEIÇÕES DE BOLSONARO. “O Brasil é um país rico com uma população pobre. O jeito que a elite arrumou para explicar como pode existir 80% das pessoas pobres, é a corrupção. A corrupção através do povo, ‘eleitor de corruptos’, como chaga moral. O que eu sempre quis mostrar é que não se culpa a vítima. No fundo, o que a esquerda nunca fez, na verdade Getúlio Vargas fez e não foi continuado, foi entrar em uma narrativa de como a gente vê e interpreta o país. Sem falar na palavra raça. Qualquer pessoa sabe que aquela arminha do Bolsonaro estava apontada para a cabeça de um jovem negro”.

CONTINUIDADE DA EXTREMA DIREITA. “Essa desconstrução moral do Bolsonaro e do bolsonarismo só está começando. A gente não sabe até onde ela vai se aprofundar. Não adianta desconstruir só o Bolsonaro, ele não estava só, a elite estava com ele. Muitos ainda estão. Quem tem acesso a esse debate são segmentos educados, o povo não”.

DIVERSIDADE NO GOVERNO LULA. “É sempre bom quando a gente tem os grupos minoritários em termos de poder, como os negros, mulheres etc, em cargos que são de comando. Mas é mais importante ainda ter políticas universais sobre negros e mulheres. Se não for assim, dá a impressão que se combate o racismo, enquanto 99% vão continuar na comunidade, escola precária etc”.

CORRUPÇÃO x ESCRAVIDÃO. “99% dos intelectuais seguem Sérgio Buarque. Tem que se explicar por que se está em um país rico (mesmo com tanta desigualdade). Tem que culpar alguém. E a culpa que os intelectuais inventaram foi justamente a corrupção. O que está em jogo? O preconceito com a corrupção vai se aplicar ao pobre, mestiço e negro. O homem cordial de Sérgio Buarque não é o brasileiro em geral. Não é porque a elite, especialmente a de São Paulo, a mais importante, se crê americana. É uma ideia louca que está na cabeça das pessoas”.

ELEITOR DE CORRUPTO. É preciso inventar alguma coisa para dizer que quem vota nesse pessoal representa a mesma coisa que o negro representava antes de 1930, só que sem usar a palavra ‘raça’. Então o que usar? A palavra ‘corrupto’, assim se diz que o negro é inconfiável e bandido. Quando você transforma este povo em eleitor de corrupto, está colocando essa mesma peça nele. Falar ‘eu não gosto de pobre e negro’, pega mal’. Quer dizer, Bolsonaro foi eleito com isso, mas antes dele, não se podia dizer. E aí vai dizer o quê? Você moraliza o racista. ‘Olha, eu não tenho raiva desse povinho porque ele é preto, tenho raiva porque é corrupto, não se incomoda com a corrupção. Sou moralmente superior a ele’.

FAMA DE MAU. “Não vejo minha função como sendo a de agradar as pessoas. Quero esclarecer o público. Usando o que pude estudar, compreender a vida inteira, quero contribuir para que a gente mude o país.