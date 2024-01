Isis Valverde conta como vai celebrar o Carnaval de 2024

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com a presença de Isis Valverde , a Vivara, joalheria brasileira há mais de 60 anos no mercado, reuniu convidados em um sunset na Casa Joie Joá, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 30, celebrando a campanha Summer in Rio, primeira ação de verão estendida da marca. O local do evento, no qual a coluna esteve presente, foi escolhido estrategicamente para traduzir o ‘mood’ de verão e o clima carioca – uma casa com vista para a praia da Barra da Tijuca, piscina e jardim exuberante.

Isis relembrou uma das primeiras campanhas que fez com a marca. E contou que esse ano vai passar o Carnaval longe da folia. “Gosto de aplaudir, de assistir. Desfilar não é muito minha praia não, mas eu gosto muito de assistir. Eu sou Mangueira, quando a escola entra eu me arrepio toda. Amo assistir o Carnaval do Rio, é uma coisa icônica, mas vou estar trabalhando”. Ela irá interpretar Maria Bonita, na série Maria Bonita, do Star+, que já iniciou a temporada de gravações em Cabaceiras, no Cariri paraibano.