Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Zé Paulo Sierra, intérprete da Mocidade, foi impedido de entrar no estúdio da TV Globo ao término do desfile que abre a segunda noite do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Seguranças evitaram que ele pudesse acompanhar outros integrantes da escola, o que o deixou bastante irritado. Logo depois, ele se direcionou para fora do local.

Continua após a publicidade