Ícone do colunismo social, jornalista Anna Ramalho morre aos 73 anos

Morreu nesta quarta-feira, 27, a jornalista Anna Ramalho. Com 44 anos dedicados ao colunismo social, Anna estava internada na Casa de Saúde São José, no Rio, e não resistiu a uma embolia pulmonar. Aos seus leitores, ela revelou que estava fazendo tratamento de combate ao câncer, tendo perdido “o cabelo, mas jamais a força”. Em seu último texto no portal que leva seu nome, publicado no dia 29 de junho, ela escreveu, com seu estilo único: “Sofri também, não vou mentir. Fiquei abalada. Mas já sacudi a poeira rapidinho. O importante é ficar boa, seguir na luta para expulsar esses milicianos bandidos que não vão tomar meu território de jeito nenhum”.

Sua carreira começou em 1971, na extinta Manchete; passando na sequência pelas principais redações do Rio de Janeiro: foi editora da Coluna Swann, em O Globo, além de ter passado pelo Jornal do Brasil e O DIA. O site que leva o nome da cronista social está no ar desde o ano 2000, com informações das áreas de cultura, política e comportamento. A família informa que o velório será na quinta-feira, 28, e a cremação, no dia seguinte.