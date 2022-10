Humberto Martins faz surpreendente revelação sobre segundo turno

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 18 out 2022, 07h13 - Publicado em 18 out 2022, 07h00

Por Valmir Moratelli Atualizado em 18 out 2022, 07h13 - Publicado em 18 out 2022, 07h00

Humberto Martins já declarou em algumas ocasiões que apoiava as atividades do governo Bolsonaro (PL). Agora, ao estrar a novela Travessia, na TV Globo, ele conversou mais uma vez com a coluna e, surpresa, resolveu não mais tecer elogios ao presidente. Diz, inclusive, que não vai votar nem em Bolsonaro nem em Lula (PT) no segundo turno. Confira o bate-papo com o ator.

TV X STREAMING. “Olha, pra mim é bem confortável ser funcionário. Agora é uma nova etapa, é um novo ciclo, estou vendo o que acontece em relação a isso aí. Não sei se é melhor ou se não, ainda não tenho esse feedback porque as coisas ainda estão muito pra acontecer, né? No mercado, há muitas coisas acontecendo. Mas eu gostava de ser funcionário, achava bem tranquilo, mas estamos abertos a novos projetos”.

PARCERIA COM EX-BBB. “A Jade (Picon) é uma pessoa respeitada, com muita garra, já está desde muito cedo, desde os seus cinco aninhos, trabalhando no mercado publicitário. Então ela já tem essa noção de set, né? De falas, de cena, de interpretação… E isso ajuda bastante. Dentro da formatação da novela, ela foi muito bem preparada, ela teve preparo desde maio. Está sendo bem assessorada com grandes preparadores”.

RELAÇÃO PAI E FILHA. “A encontrei pela primeira vez que a encontrei, tivemos dois dias de preparação e foi o suficiente para nos colocarmos numa intimidade de pai e filha, foi maravilhoso”.

ELEIÇÕES. “Olha, seja o que Deus quiser, sabe? Eu não, não estou nem mais me preocupando com isso, tem tanta cena pra estudar, tanto texto pra ler… Tenho que me preocupar com personagem, que Deus sabe o que faz e que seja bom pra todo mundo, que seja bom pra todo mundo”.

MEDO OU ESPERANÇA. “Eu tenho muita fé e seja lá o que for que vier a acontecer, nós estamos aí, nós vamos continuar vivendo, a gente não vai durar para sempre mesmo. Pra que que a gente vai ficar, né? Eles é que têm que ficar (com medo), eles que sabem o que estão fazendo”.

SOBRE O VOTO. “Não, não voto em ninguém”.