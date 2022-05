Humberto Martins cutuca Globo e fala sobre apoio ao governo Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Conhecido galã descamisado dos anos 2000 na TV Globo, o ator Humberto Martins, 61 anos, não esconde sua preferência política. É um dos poucos atores que vêm a público defender – sem titubear nos argumentos – a atual gestão do governo Bolsonaro. “Está governando para quem precisa. De certa forma, estou satisfeito com o governo”, disse o ator, presente na abertura do Festival de Cinema de Vassouras, no domingo, 22. O evento acontece no interior fluminense de 22 a 29 de maio.

Também no contexto cultural, ele falou sobre a importância de um novo festival de cinema surgindo no cenário atual. “É um movimento nada político, é movimento de cinema com suas equipes e produções. A história contada sempre tem vários fatores e vertentes. A cultura é esse encontro, a maneira de ser de um povo diante de suas intempéries. O que tem de política é que um festival assim gera emprego, move a economia”, disse.

Um contra “quase” todos da sua classe artística, o ator conta que não tem medo da classe artística se virar contra ele, por causa das suas convicções. “Não sofro com isso. Cada um é dono da sua indumentária de consciência, do seu destino de vida. É tudo liberdade de expressão”, disse.

Além disso, o ex-galã global aproveitou para comentar sobre a importância do streaming em fomentar novas frentes de trabalho. “É maravilhoso! Está dando uma espetada no ‘traseiro’ da Globo, igual como faz o Gasparzinho (risos). Está tentando se adequar a novas tendências de mercado”, alfinetou ele, que está fazendo cinema atualmente.