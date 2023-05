Gloria Perez se pronuncia após críticas sobre o final de ‘Travessia’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sem paciência, Gloria Perez, a autora de Travessia, respondeu a críticas sobre o futuro representado na novela. Muitos espectadores não gostaram do encontro virtual entre Chiara (Jade Picon) e a falecida mãe (Grazi Massafera) que foi ao ar no último capítulo. A cena dividiu opiniões nas redes sociais e mostra as duas personagens juntas em um ambiente digital.

“Quando Gloria Perez veio com ‘O Clone’ [2001], na época, era impossível imaginar, mas hoje já é realidade. Com ‘Travessia’, parece ser bizarro essas cenas da Chiara diante da sua mãe já falecida. No entanto, o futuro é logo ali”, apontou a seguidora. Gloria respondeu ao comentário elogioso e compartilhou um vídeo de algo similar ao reencontro de Chiara e Débora, que aconteceu na vida real. “Esse futuro já chegou. Essa experiência na Coreia do Sul acabou sendo proibida por questões éticas. O povo tem preguiça de dar um Google”, escreveu a autora.

Esse futuro já chegou. Essa experiência na Coreia do Sul, acabou sendo proibida por questões éticas. O povo tem preguiça de dar um Google :-))https://t.co/xQvZRdyfDv — Gloria Perez (@gloriafperez) May 6, 2023