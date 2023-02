Gloria Perez é detonada ao festejar parca audiência de ‘Travessia’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao comemorar numa rede social que Travessia teria enfim decolado na audiência – mesmo dando apenas 25 pontos de média – Gloria Perez precisou lidar com as críticas. É que o suposto aumento pontual conferido nesta segunda-feira, 6, tem relação direta com o Jornal Nacional e a cobertura do terremoto da Turquia. Gloria não gostou de ser contestada, como sempre. Mas os números não mentem. Travessia não consegue ultrapassar a barreira dos 25 pontos.

Pois é, eu estava só informando, a comemoração era do JN. E mereceu o recorde: a matéria sobre a tragédia na Turquia foi muito bem feita — Gloria Perez (@gloriafperez) February 7, 2023