Globo troca Maju Coutinho em cobertura e público reage

Karine Alves é a nova apresentadora da transmissão dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro para o Carnaval de 2024. Ela fará dupla com Alex Escobar na cobertura dos desfiles de escolas de samba do Rio. Maju Coutinho estava no posto há dois anos. Na internet, o público reagiu, pedindo que o nome escolhido fosse Mariana Gross, que ama carnaval e estava à frente da transmissão das escolas do grupo de acesso.

Aa emissora também trocará os apresentadores em São Paulo, mas ainda não divulgou os novos nomes.

Pelo amor de Deus. O que a @tvglobo pensa? Queremos @ladygross na apresentação das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro. https://t.co/2hGKxq0ti6 — Brunno (@19bppt) October 18, 2023

