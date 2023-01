Globo exibe filme que Bolsonaro tentou atrapalhar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Produção brasileira mais assistida nos cinemas em 2021, o filme Marighella, que marca a estreia de Wagner Moura como diretor, terá edição especial na TV Globo. A minissérie será exibida entre esta segunda-feira, 16, e sexta-feira, 19, logo após o BBB, com cenas extras. Derivada do filme homônimo, a obra – coprodução com a Globo Filmes – retrata a história de um baiano que luta por seus ideais no período do regime militar, enquanto procura cumprir a promessa de encontrar o filho, de quem manteve distância para protegê-lo.

Para Wagner, a exibição na TV aberta é um diferencial. “Marighella (interpretado por Seu Jorge) teve um público extraordinário para um filme lançado ainda durante a pandemia, mas nada se compara ao alcance da TV aberta. Nos esforçamos para que chegasse a lugares onde o cinema tradicionalmente não chega – em acampamentos, movimentos sociais, favelas e zonas rurais”, recorda o diretor, premiado pelo trabalho.

O filme deveria ter sido lançado em novembro de 2019, no Dia da Consciência Negra, e primeiro ano do Governo Bolsonaro. Mas sofreu boicote por órgãos da secretaria de Cultura, tendo sido adiado por três vezes até finalmente chegar às telas de cinema. Além disso, sofreu pesada campanha de difamações na internet – Wagner foi acusado de ter se aproveitado de dinheiro público para fazer um filme sobre um bandido. O que não condiz com a realidade, diga-se de passagem. O ator e diretor chegou a denunciar a censura no programa Roda Viva. “É uma censura diferente, mas é censura, que usa instrumentos burocráticos para dificultar produções das quais o governo discorda. Não há uma ordem transparente por parte do governo para que isso aconteça, no entanto já vimos Bolsonaro publicamente dizer que a cultura precisa de um filtro. E esse filtro seria feito pela Ancine”.

É muito bom estar em Salvador, terra do Marighella, para começar nossa jornada com #MarighellaOFilme. Estamos a um ano da eleição mais importante da nossa História. Compartilhem Marighella nas redes. Incomodem quem deve ser incomodado. Viva Marighella. Viva o cinema brasileiro! pic.twitter.com/HNlqe46tgG — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) October 26, 2021