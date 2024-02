Globo exclui do Youtube todos os vídeos de show de Anitta na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Era para ser uma celebração pelos 40 anos da Marquês de Sapucaí antes do desfile das Campeãs neste sábado, 17. Segundo a Liesa, organizadora do evento, o intuito de convidar Anitta era que o seu nome despertasse interesse internacional para a festa, viralizando em todas as redes sociais. Só que a TV Globo, detentora de direitos de imagem do sambódromo, azedou os planos: imediatamente mandou tirar do ar todo e qualquer vídeo dessa apresentação de Anitta ao lado de outros cantores presentes no Youtube. O único vídeo que consta na plataforma é um trecho publicado pelo canal Multishow, sob título “veja melhores momentos”. A plataforma, com isso, derrubou as demais publicações de contas particulares e deu penalidade de irregularidade de direitos autorais para quem tentasse manter no ar um registro – por mais simplório que fosse – de uma festa em local público e de interesse nacional. Um absurdo sem tamanho.