Globo e SBT vão colocar Jô Soares no ar ao mesmo tempo

Como forma de homenagear Jô Soares, que morreu aos 84 anos nesta sexta-feira, 5, Globo e SBT vão mudar sua programação nesta noite. Depois do Globo Repórter, serão exibidos esquetes de Viva o Gordo, programa que foi de 1981 a 1987, quando ele saiu para ir para o SBT. O humorístico contou com personagens icônicos de Jô, como o Capitão Gay. Em seguida, o Conversa com Bial vai mostrar uma entrevista que Pedro Bial fez com Jô Soares em 2018.

Já o SBT decidiu tirar do ar o The Noite e reprisará o Jô Soares Onze e Meia, programa que foi de 1988 a 1999. A emissora resolveu exibir a última edição do programa, levada ao ar em 30 de dezembro de 1999, quando ele se despediu para retornar à Globo. Nesse programa, Jô entrevistou grandes nomes do SBT: Hebe Camargo (1928-2012), Gugu Liberato (1959-2019) e Carlos Alberto de Nóbrega.