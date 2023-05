Globo é proibida de transmitir ‘Linha Direta’ sobre caso Henry Borel

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Linha Direta que seria exibido nesta próxima quinta-feira, 18, mostraria o caso da morte do garoto Henry Borel, de 4 anos,que chocou o país em 2021. Mas foi proibido de ir ao ar pela Justiça. A decisão foi tomada após um pedido da defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, acusado de envolvimento no crime.

O menino Henry morreu em 8 de março de 2021, após hemorragia interna e laceração no fígado causada por ação contundente. Ele foi levado por Monique Medeiros, sua mãe, e o padrasto, Jairinho, ao Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, no Rio; mas já chegou sem vida à unidade de saúde. O laudo do IML apontou que o garoto sofreu diversas lesões graves pelo corpo. As investigações concluíram que Jairinho agredia o menino e que a mãe, Monique, se omitiu. Jairinho também responde a acusação de tortura e coação.

Segundo a liminar, a veiculação do programa da TV Globo interferiria na formação da opinião pública sobre o caso, que será julgado pelo tribunal do júri. A data do julgamento não foi marcada.