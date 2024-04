Globo corta cenas, deixa novela sem sentido e público foge

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Novela de Gilberto Braga, Paraíso Tropical, exibida originalmente em 2007 no horário das 21h, precisou passar por uma generosa “tesourada” para caber na classificação indicativa do horário vespertino do Vale a Pena ver de novo. Como retrata a prostituição na zona sul do Rio – com a carismática personagem Bebel (Camila Pitanga) – além de drogas e violência, a novela tem causado estranheza nos telespectadores de segunda viagem. A audiência pífia vai a reboque. Os mais atentos percebem que as clássicas cenas de romance tórrido que iam ao ar, por exemplo, já não aparecem. Os diálogos felinos, clássico do mestre Gilberto, também têm sofrido cortes bruscos. Pena.