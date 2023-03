Gisele Bündchen viaja com possível affair, instrutor de jiu-jítsu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gisele Bündchen, 42, foi fotografada na Costa Rica passeando ao lado do instrutor de jiu-jítsu, Joaquim Valente, 34. O professor foi recentemente apontado como affair da supermodelo, após a separação com Tom Brady, 45. Nas imagens, os dois aparecem andando lado a lado, acompanhados de um amigo. É a terceira vez que Gisele e Valente viajam para a Costa Rica em quatro meses. Eles foram vistos pela primeira vez no país em novembro, jantando com os dois filhos da modelo. Uma fonte próxima de Gisele também explicou à revista People que os dois são apenas amigos e possuem contato profissional. “Ele e seus dois irmãos são os professores de artes marciais das crianças. Eles não estão namorando”, pontuou.