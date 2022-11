Como Gisele Bündchen está lidando com a separação de Tom Brady

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma fonte próxima a Gisele Bündchen, 42 anos, disse à revista People que a modelo “está indo bem” com o divórcio de Tom Brady, 45 anos, porque “já está acostumada a fazer as coisas sozinha”. A separação, após 13 anos de relação, aconteceu rapidamente e teve finalização na sexta-feira, 28. Seguindo a publicação, a separação de Brady “foi difícil no começo” para Bündchen, “mas já passou tempo suficiente para que ela esteja se adaptando”. A mãe de dois filhos “viveu sua própria vida por anos enquanto Tom jogava futebol, então ela não tem medo de fazer as coisas sozinha”. A prioridade principal da modelo permanece nas crianças, o filho Benjamin Rein, 12 anos, e a filha Vivian Lake, 9.