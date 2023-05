Giovanna Ewbank revela atriz que lhe propôs sexo a três

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Recentemente, Giovanna Ewbank relembrou a traição do marido, o ator Bruno Gagliasso, com quem é casada desde 2010, e um convite feito por Deborah Secco para ter relações sexuais a três com ela e seu marido, Hugo Moura. A revelação ocorreu nesta terça-feira, 23, quando a apresentadora recebeu a humorista Dani Calabresa em seu podcast, Quem Pode, Pod, com Fernanda Paes Leme. “Ela super te queria, te convidou”, iniciou Dani. Então, a comunicadora revelou que os convites da atriz são constantes: “Amor, [convida] até hoje, né, Deborah? A gente se fala direto. Toda vez que eu mando mensagem para ela, ela fala: ‘Estou te esperando’”. Ewbank confessa que chegou a considerar a ideia, mas depois acabou desistindo. “Eu fiquei animada aqui no dia, mas depois eu caí em si (sic)”.

A humorista também levantou o assunto sobre traição, ao elogiar a decisão de Giovanna em perdoar o ator. “Eu achei lindo você perdoar, achei maduro. Você me inspirou em fazer uma coisa que eu não sei se eu faria”, declarou Calabresa – que não perdoou uma traição de Marcelo Adnet no passado. A apresentadora, então, relembrou o fato do começo do relacionamento com Bruno. “A gente tem que experimentar tentar [perdoar]. É natural a gente passar por processos num relacionamento, errar para aprender, para acertar. Todos esses processos são aprendizados para que a gente seja o que a gente é. No início eu queria que o avião caísse com ele dentro, não estava nem aí”, comentou.

