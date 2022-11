Galvão Bueno é acusado de machismo na Copa; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante a transmissão do jogo do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo desta segunda-feira, 28, os internautas colocaram o nome de Galvão Bueno nos assuntos mais comentados do Twitter. Mas não por um motivo nobre. Alguns telespectadores notaram que o narrador teria ignorado a comentarista Ana Thaís diversas vezes durante a narração da partida, gerando uma discussão sobre machismo nas redes sociais.

Galvão Bueno ignora completamente as inserções de Ana Thais Matos! Eu achei que era algo da minha cabeça e parei para observar. I N A C E I T Á V E L! @geglobo @tvglobo — Luana Davico (@LuanaDavico) November 28, 2022

Posso estar enganada, mas sinto uma postura machista vindo do Galvão Bueno com a Ana Thaís Matos, ele interrompe ela, ignora os comentários dela, é desconfortável de ver, no jogo contra a Sérvia tbm. Ao ponto que meu marido que me chamou a atenção a essa atitude. #FIFAWorldCup — Gabriela Favrat 🔮 (@favrat) November 28, 2022

Impossível não perceber que Galvão Bueno ignora praticamente todas as análises (ótimas, aliás) de Ana Thaís. Ela comenta e ele não diz nem um “a”. — Paulo Floro (@paulofloro) November 28, 2022