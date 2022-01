Gabriel Medina se afasta do circuito mundial para cuidar da saúde mental

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gabriel Medina, 28 anos, está fora da primeira etapa do circuito mundial de surfe, no próximo fim de semana. A competição acontece nas míticas ondas de Pipeline, no Havaí, e o brasileiro decidiu abrir mão de sua participação para não interromper o tratamento psicológico a que vem se submetendo.

Medina viveu fortes emoções em 2021: de janeiro a setembro, ele: 1) Se casou com Yasmin Brunet; 2) Rompeu com a família materna; 3) Trocou de técnico; 4) Fez uma campanha pública para levar a mulher como sua acompanhante na Olimpíada de Tóquio, e se disse “injustiçado” ao ter o pedido negado; 5) Perdeu a medalha de bronze para o japonês Kanoa Igarashi, numa disputa polêmica; 6) Sagrou-se mais uma vez campeão mundial; 7) Fez as pazes com pai biológico, com quem não falava desde criança.

Ainda não há previsão para o tricampeão mundial voltar às competições.