Gabriel Medina revela motivo do rompimento com Yasmin Brunet

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O esportista Gabriel Medina se pronunciou pela primeira vez em público sobre o fim de seu casamento com a modelo Yasmin Brunet, que ocorreu no início do ano passado. A declaração foi feita para um documentário sobre a trajetória do surfista, gravado para a plataforma Apple +. Medina elogia a ex e assume, de certa forma, a “culpa”. “De fora, você vê minha vida, uma vida perfeita. Mas eu sou humano, sabe?”, diz ele que então cita diretamente o fim do casamento. “Eu tinha uma linda esposa, mas no fim não funcionou”. No mesmo documentário, Medina expõe o momento difícil em que decidiu se afastar das competições para cuidar da saúde mental. “Eu precisava desse tempo para entender algumas coisas e agora estou pronto e me sinto 100%”, justifica o surfista.