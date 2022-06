Yasmin Brunet e Gabriel Medina trocam farpas filosóficas: ‘Vida é reflexo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na linha “sensual, mas intelectual”, Yasmin Brunet divulgou fotos ousadas de um ensaio em que aparece com um look todo recortado, realçando suas curvas. Em uma das postagens, escreveu: “Suave como um furacão, tranquila como um vulcão, guiada pelo coração, se quer, anda na contramão”. A publicação se deu na segunda-feira, 6, quando completou 34 anos. No dia seguinte, ela comemorou com amigos num jantar. Para sua surpresa, ganhou um bolo de Juan Moraes. “Tenham amigos assim. Ele descobriu onde eu estava jantando e mandou trazerem um bolinho”, escreveu. O bolo, com chantilly “revoltado”, tinha cara de presente improvisado. Mas o que vale é a intenção, né mesmo? Enquanto isso… Gabriel Medina, de quem se separou em janeiro, filosofava nas redes sociais: “Diante do caos, a saída é buscar a paz de dentro para fora. Porque reclamar e se vitimar não muda, não resolve nada. (…) A vida é reflexo. Sorria e ela sorrirá de volta para você”.