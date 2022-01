Gabriel Medina e Yasmin Brunet terminam casamento

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gabriel Medina e Yasmin Brunet não formam mais um casal, confirmou a VEJA a assessoria da modelo. Os dois estavam juntos desde 2020, e a decisão de se separarem teria partido dele. Medina anunciou nesta segunda-feira (24), que não iria participar das primeiras etapas do Circuito Mundial, no Havaí, para dar prioridade a um tratamento psicológico a que vem se submetendo. No dia do anúncio, o tricampeão mundial e a modelo já estavam separados, mas optaram por manter a questão em segredo. Até agora.

