‘Comportamento asqueroso’, diz Luiza Brunet, sobre mãe de Gabriel Medina

Atravessar 2021 foi como andar na montanha-russa para a modelo Yasmin Brunet, 33 anos. Começou bem, com o casamento com Gabriel Medina, 28, no Havaí, em janeiro, e ficou melhor ainda com a conquista dele do tricampeonato mundial de surfe, em setembro. Mas no meio do caminho ela foi vetada na equipe que acompanhou o atleta à Olimpíada de Tóquio (ele saiu sem medalha) e alvo de mais críticas da sogra, Simone Medina, que não perde a chance de atacar o casal com golpes abaixo da cintura desde que o surfista cortou relações (financeiras, inclusive) com ela.

Em uma mensagem ao filho, ofendeu Yasmin e sua mãe, Luiza Brunet, com termos impublicáveis. “As pessoas não têm o que fazer da vida e exibem esse comportamento asqueroso”, dispara mama Brunet. “Mas eles estão íntegros e inteiros. Morro de orgulho dos dois.”

Publicado em VEJA de 29 de dezembro de 2021, edição nº 2770