Freixo impulsiona anúncio de 6 segundos em que Lula lhe declara apoio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“Nós defendemos a candidatura do Freixo no Rio de Janeiro!”

A frase é a única que dá tempo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falar durante um vídeo impulsionado pela pré-campanha de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Rio. Na forma de anúncio, o material tem aparecido no YouTube, antes dos vídeos que os usuários escolhem assistir.

Na última semana, Freixo recebeu acenos mais concretos de Lula após o PT-RJ dar sinais de flerte com outros candidatos ao Palácio Guanabara. O deputado do PSB, que andava estressado com as especulações, ficou feliz da vida.