Freixo celebra Alcione: ‘Grande voz negra do Brasil’

Prestes a desfilar pela Mangueira na Sapucaí, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, fez questão de deixar suas palavras à homenageada da noite. A escola leva à Sapucaí o enredo “A negra voz do amanhã”, dedicado à cantora Alcione, no ano em que ela completa 50 anos de carreira. Os dois, inclusive, vinham acompanhando o desfile no mesmo camarote. “Homenagear a Alcione é uma das coisas mais incríveis! A gente precisa ter essa cultura de homenagear quem está com a gente, não é só uma saudade. Alcione tá junto com a gente, é uma voz impressionante. Uma grande voz negra do Brasil, mangueirense, acho que a avenida explode porque a pessoa que melhor cantou o amor no Brasil precisa muito de amor!”, diz Freixo. “É uma querida amiga!”, encerra.

