Fotógrafo usa icônico prédio de SP como cenário de ensaios de nu masculino

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No vai e vem dos corredores de curva do icônico Edifício Copan, em São Paulo, repleto de comércios na parte inferior e domicílios distribuídos em seus 35 andares, muitos não imaginam que ali também se realiza ensaios artísticos de nu masculino. É o local preferido de Eberson Theodoro, 36 anos, para suas sessões fotográficas tendo como cenário o projeto original de Oscar Niemeyer – inaugurado em 1966. “Não pretendo levantar bandeira contra qualquer tipo de corpo. Leio comentários criticando a beleza padronizada, mas há enorme espaço para admirar este tipo de beleza. No entanto, acho um erro negligenciar a beleza do homem gordo, do urso, do cadeirante, do magro. Todas as belezas são possíveis”, diz o artista em conversa com VEJA. Confira:

Por que fazer ensaios de nu masculino no Copan?

Sou apaixonado pelas curvas do Niemeyer. Além do mais, os apartamentos do Copan têm janelão, que ocupa todo o pé direito do imóvel, com vista estonteante pra São Paulo. Há muita riqueza imagética em unir o material humano em oposição ao concreto. De um lado, a imagem da vulnerabilidade de alguém sem roupa; de outro, a opressão da selva de pedra.

Já teve problema com algum olhar indiscreto de vizinhos?

Busco andares mais altos pra poder ter privacidade. Meu problema maior é quando faço externa e de repente aparece alguém de forma desavisada. Por isso me sinto mais seguro em locar um espaço, como faço no Copan.

Por que a nudez de corpos masculinos ainda incomoda a sociedade?

A nudez feminina sempre foi mais consentida. Até uma década atrás a Playboy estava nas bancas, com tiragem gigantesca e amplo espaço na mídia. Agora, quando se fala em nudez masculina, é vinculada à homossexualidade. Não é só a questão da nudez em si, o combo de

Continua após a publicidade

Os homens se preocupam com o corpo da mesma maneira que as mulheres, quando estão diante das lentes?

Há uma série de inseguranças que cada um de nós carrega sobre nossos corpos. Uns centímetros a mais na cintura, uns centímetros a menos no pênis… O falocentrismo ainda impera, somos uma sociedade que cultua o pênis. E não precisa ser gay para isso.

Como deixa as pessoas à vontade nos ensaios?

Dedico parte do tempo pra conversar, só peço pra tirar a roupa depois de vários cliques. Gosto das coisas fluírem de forma espontânea. E não costumo fotografar sem roupa, é importante que as coisas não se misturem. A história que mais me marcou foi de um rapaz que havia sofrido uma queda dias antes do ensaio e o silicone que ele tinha na bunda se moveu. Uma das nádegas ficou quadrada e eu precisei arrumar no Photoshop.

Já se envolveu com algum modelo?

Vejo isso com naturalidade, quando rola desejo recíproco. O objetivo num ensaio é ter as fotos. Portanto, qualquer coisa que acontecer depois do ensaio, se ocorrer, tem de ser consentido e não se sobressair às fotos.